Rootslased toodi maa peale tagasi: "Zlatan Ibrahimovicist ei saa USA-s staari, sest teda ei tunne keegi!"

Rootsi jalgpallikoondise endine ründetäht Zlatan Ibrahimovic sõlmis 23. märtsil lepingu USA meistriliiga klubi Los Angeles Galaxyga.

Kui Rootsi meedia oli Ibrahimovici klubivahetuse järel suures õhinas ja kuulutas ründetähe USA uueks staariks, siis Los Angeles Timesi ajakirjanik Dylan Hernandez tõi rootslased maa peale tagasi.

"Tõde on see, et väga paljud inimesed isegi ei tea siin, kes ta (Ibrahimovic) on," kirjutas Hernandez. "Los Angeles on väga suur linn, kus kõige popimad on Lakersi korvpalliklubi ja Dodgersi pesapalliklubi. Galaxyt külastab küll iga mäng 20 000 pealtvaatajat, kuid muul ajal inimesi jalgpall ei huvita."

"Inimesed küll ootavad superstaare, kuid jalgpall on spordiala, mis huvitab ameeriklasi vaid iga nelja aasta tagant, kui toimuvad maailmameistrivõistlused," lisas ajakirjanik. Arvestades, et USA koondis tänavusele MMile ei pääsenud, on ilmselt huvi jalgpalli vastu veelgi kahanenud.



36-aastane Ibrahimovic alustas tänavust hooaega Manchester Unitedis, kuid lõpetas lepingu ennetähtaegselt ja kolis märtsis Galaxysse. ESPN-i teatel sõlmis Zlatan klubiga kahe aasta pikkuse lepingu, mis toob talle sisse kuus miljonit dollarit.