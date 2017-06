Ronaldo teenis kriitikat penaltiseeria eest, kus ta ei osalenud

Pärast Portugali kaotust maailmajagude karikaturniiri poolfinaalis Tšiilile teenis omajagu kriitikat ka Cristiano Ronaldo - kes saatuslikus penaltiseerias isegi ei osalenud!

Ronaldo oli seerias üles antud Portugali viienda lööjana, kuid järjekord temani lõpuks ei jõudnudki: Tšiili väravas seisnud Claudio Bravo tõrjus nii Ricardo Quaresma, Joao Moutinho kui ka Nani löögid ning portugallased said harvanähtava kuiva 0:3 kaotuse. Paljud nördinud fännid süüdistasid Ronaldot seepeale soovis viiendana lüües ise sangariks saada.

"Ronaldo teab, kui kehvad tema tiimikaaslased on. See juhtus ka 2012. aasta EM-il. See pole Real, kus võid rahulikult viies lööja olla," kirjutas üks pahane fänn Twitteris.

"Ronaldo oleks pidanud lööma esimese penalti, mitte alustamise pinget teiste õlule jätma. Kehv liider," arvas teine.

Tõele au andes on olukord keeruline nii või naa: kõiki penalteid ei saa Ronaldo ise lüüa ning seeria lõpud kipuvad tihtipeale olema veel pingelisemad kui algused. Kas on aus siinkohal superstaari kritiseerida?





Ronaldo waiting to take the winning penalty #PORCHI pic.twitter.com/D4ia1iIQ94 — BenchWarmers (@BeWarmers) June 28, 2017





Cristiano Ronaldo: "You won't miss the penalty if you don't take them in the first place " pic.twitter.com/pkYmCWGjMs — Leo Messi (@messi10stats) June 28, 2017