Ronaldo suurim sponsor on vägistamissüüdistuse pärast tõsiselt mures

"Oleme sügavalt mures nende häirivate süüdistuste pärast ning jätkame olukorra lähemat jälgimist," seisis Nike'i pressiteates.

Portugali staarründaja on Nike'i reklaamängu olnud alates 2003. aastast ning kasseerinud firmalt sadu miljoneid dollareid sponsorraha. 15 aasta jooksul on Nike välja andnud üle 70 Ronaldo brändiga jalgpallisaabast.

Nike on esimene Ronaldo sponsor, kes lahvatanud skandaali valguses avalikult sõna on võtnud. Nende järel tegi avalduse ka videomängude tootja EA Sports, kes ütles: "Oleme näinud murettekitavaid uudiseid, mis räägivad Cristiano Ronaldo kohta tehtud süüdistustest. Jälgime olukorda tähelepanelikult, kuna ootame, et meie sportlased ja saadikud käituksid viisil, mis oleks kohane EA väärtustele."

Juventuse jalgpalliklubi ja Portugali koondis on avalikult Ronaldole toetust avaldanud. Eile avaldati Portugali koosseis mängudeks Poola ja Šotimaaga, kuid Ronaldo nime nimekirjas polnud. Peatreener Fernando Santos ütles, et selline otsus võeti vastu pärast kohtumisi mängija ja Portugali jalgpalliliidu presidendiga ning Ronaldot pole koondisse oodata ka järgmisteks mängudeks novembrikuus.