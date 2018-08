Ronaldo sattus kopsupõletikuga intensiivravisse

Tervise halvenedes osutati 41-aastasele brasiillasele esmalt esmaabi, reedel kohaliku aja järgi kella 18.30 kirjutati ta sisse kohaliku haigla intensiivpalatisse, kus tal diagnoositi äge kopsupõletik.

Mõned tunnid hiljem palus Ronaldo end avalikust haiglast välja kirjutada ning viia üle Madridis asuvasse kliinikusse, kus teda hoitakse samuti intensiivraviosakonnas. Kliiniku allikate sõnul näitab mehe tervis paranemise märke.

Ronaldo on Ibizal puhkusel olnud juba mõned päevad. Teda on nähtud viimastel päevadel sõpradega jahiga sõitmas. Brasiillasel on Ibizal ka oma maja.