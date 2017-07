Ronaldo poeg esindab juutide olümpial Brasiilia noortekoondist

Brasiilia vutilegend Ronaldo on ülimalt uhke: tema poeg Ronald valiti ülemaailmseks "juutide olümpiaks" ehk makabiaadiks Brasiilia U-18 koondisesse.

Makabiaad on iga nelja aasta tagant Iisraelis Ramat-Ganis toimuv hiiglaslik spordivõistlus, mis toob kokku kümme tuhat sportlast üle maailma ning seda peetakse olümpiamängude ja jalgpalli MMi järel maailma suuruselt kolmandaks spordivõistluseks. Osalejateks on juudid üle kogu maailma, samuti võivad osa võtta kõik Iisraeli atleedid olenemata usust.

Ronaldo 17-aastane poeg Ronald ei ole küll ise juut, kuid kuulub sellegipoolest Brasiilia meeskonda - brasiillaste esinduse ühe eestvedaja Avi Gelbergi sõnul on noormehe kaasamise põhjused pisut teistsugused. "Nii Ronaldi kui tema ema Milena suhted kohaliku Hebraica klubiga, kus juudid koos käivad, on väga head ning nad on meie kogukonna liikmed. Kuna me ei oleks muul moel võistkonda kokku saanud, otsustasimegi tema ka võistkonda võtta."

Endine modell Milene on ka ise väga kõrgel tasemel jalgpalli mänginud - Brasiilia naiste koondise eest on tal kirjas 20 mängu ja üheksa väravat. Kõige vägevama saavutusena hoiab ta enda nimel muljetavaldavat rekordit jalgpalliga kõksimise osas - väidetavalt suutis ta palli õhus hoida 55 198 (!) puudet järjest!