Ronaldo advokaat tunnistas: maksime 2010. aastal Mayorgale, et ta rohkem ei räägiks

Christianseni sõnul leppisid Ronaldo ja Mayorga tõepoolest 2010. aastal summas kokku, et naine portugallase süüdistamise lõpetaks - seda aga mitte seetõttu, et Ronaldo oleks ta vägistanud, vaid seetõttu, et lõpetada tema pihta käinud solvavad süüdistused, mille eesmärgiks on tema maine kahjustamine - täpselt nii, nagu praegu on läinud.

"Ei ole mingit kahtlust: Cristiano Ronaldo eitab kategooriliselt kõiki tsiviilhagis esitatud süüdistusi, täpselt nii nagu ta on seda viimase üheksa aasta jooksul teinud," sõnas Christiansen.

"Dokumendid, mis väidetavalt Ronaldo avaldusi sisaldavad, on puhas väljamõeldis. 2015. aastal rünnati mitmeid Euroopa advokaadibüroosid ning häkkerid varastasid palju dokumente, mida nad seejärel edasi üritasid müüa. Need dokumendid avaldati vastutustundetult, kusjuures mitmed olulised osad olid sealt üldse välja jäetud või lihtlabaselt võltsitud."

"Cristiano Ronaldo seisukoht on alati olnud, et see, mis 2009. aastal Las Vegases juhtus, oli mõlemapoolne vahekord."

