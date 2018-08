Romelu Lukaku teatas Belgia koondise fännidele kehva uudise

25-aastane Lukaku on Belgia koondist esindanud alates 2010. aastast ning on praeguseks kirja saanud 75 mängu ja 40 väravat. Hoolimata edust ei arva mees ise, et ta järgmisel MM-finaalturniiril üldse platsile jookseb.

"Arvan, et lõpetan koondisega pärast järgmist EM-i," sõnas Lukaku ootamatult.

Järgmise MM-finaalturniiri ajaks oleks Lukaku teoreetiliselt just karjääri tipus: Kataris toimuva turniiri ajaks on ta 29-aastane.