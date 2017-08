Robin van Persie kutsuti kaheaastase vaheaja järel taas rahvuskoondisse

Hollandi jalgpallikoondise peatreener Dick Advocaat otsustas 34-aastase Robin van Persie rahvusmeeskonda tagasi kutsuda.

Viimati 2015. aasta oktoobris Hollandit esindanud Fenerbahce ründaja hakkab valmistuma ülitähtsateks MM-valikmängudeks Prantsusmaa ja Bulgaaria vastu.

"Ma usun endiselt, et ta on üks meie paremaid ründajaid. Ta on koondisele väga oluline täiendus," kiitis Advocaat Van Persie`t.

Eelmise aasta EMilt üllatuslikult eemale jäänud Holland on suurtes raskustes ka käimasolevas MM-valiktsüklis. Hollandlased on A-grupis alles kolmandal kohal 10 punktiga, juhivad Rootsi ja Prantsusmaa 13 silmaga.

Hollandi koondise koosseis:

Väravavahid: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV).

Kaitsjad: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Southampton), Mattijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Lyon), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio).

Poolkaitsjad: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Tonny Vilhena (Feyenoord), Davy Propper (Brighton and Hove Albion), Wesley Sneijder (Nice), Kevin Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Ründajad: Memphis Depay (Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Vincent Janssen (Tottenham), Robin van Persie (Fenerbahce), Quincy Promes (Quincy Promes), Arjen Robben (Müncheni Bayern).