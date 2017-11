Rahulolematu Neymar võib siirduda Madridi Reali, Sergio Ramos juba ootab

Neymar liikus sel suvel maailmarekordilise 222 miljoni euro eest FC Barcelona jalgpalliklubist PSG-sse ning seejärel on ringelnud ainult jutud, et brasiillane ei ole eluga Pariisis rahul. Hispaania väljaanne Sport on taaskord kirjutanud, et Neymar tahab PSG ridadest lahkuda ja tema uueks tööandjaks saab peagi Madridi Real.

Real otsib praegu aktiivselt asendajat 32-aastasele Cristiano Ronaldole, kuna meeskonnas on veendumus, et portugallane ei suuda üksinda endam tiimi ründeliini vedada ja tema kõrvale on vaja teist sarnase kaliibriga ründestaari. Kõige ideaalsem variant olekski Reali jaoks Neymar.

Lisaks Hispaania meediale on spekulatsioonid lahti läinud ka Prantsusmaa pressis. Kõige levinuma arvamuse kohaselt soovis Real Neymari juba sel suvel, kuid otse Barcelonast Madridi siirdumine oleks endaga kaasa toonud suuremat sorti tormi.

Igaljuhul on nüüdseks antud teemal sõna võtnud juba ka Reali kapten Sergio Ramos. “Ma tahan, et Realis mängiksid parimad jalgpallurid ning on selge, et Neymar on üks parimatest,“ rääkis Ramos Hispaania raadiole Cadena Ser. “Võib olla oli tal lihtsam minna PSG-sse, mitte otse Madridi Reali.“

“Kunagi ei tea ette, mis võib jalgpallis juhtuda. Minu seisukohast on uks tema jaoks lahti, kui ta peaks tahtma Realiga liituda. Mul on temaga hea läbisaamine,“ lisas Ramos.

Viimaste teadete kohaselt ei ole Neymaril just parim läbisaamine PSG peatreeneri Unai Emeryga. Lisaks olevat Neymaril õigus valida mänge, millistes ta osaleb ja millistes mitte. Nii võibki ta võtta Prantsusmaa liiga kohtumisteks vajadusel vaba päeva, et säästa jõudu Meistrite liiga ning Brasiilia koondise matšideks. Selline erikohtlemine on tema PSG tiimikaaslased juba vihale ajanud.