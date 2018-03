Raha eest saab kõike: Saudi Araabia koondise ründaja asub MM-i eel treenima Manchester Unitediga

Saudi Araabia soovib teha kõike, et nende koondis oleks suvel Venemaal peetaval MM-finaalturniiril parimas löögihoos. Nii läheb näiteks koondise ründaja Mohammad Al-Sahlawi suurturniiri eel kolmeks nädalaks Manchester Unitedi juurde treenima.

31-aastane ründaja on seni koondist esindanud 33 korda ja löönud selle ajaga 26 väravat. Igapäevaselt mängib ta kodumaal Al-Nassari klubis.

“Oleme Manchester Unitediga kokku leppinud, et Mohammad Al-Sahlawi ühineb klubiga kolmeks nädalaks. Aidaku teda jumal,“ kirjutas Saudi Araabia spordiministeeriumi esimees Turki Al-Sheikh Twitteris.

Unitedi peatreener Jose Mourinho ei soovi Saudi Araabia koondise ründajat endale palgata, vaid Mohammad Al-Sahlawil õnnestus klubi juurde treenima pääseda, kuna tegemist on majandusliku kokkuleppega Saudi Araabia riigi ja Inglismaa klubi vahel, kirjutas Sportsmail.

“See kokkulepe on osa põnevast spordiprogrammist, mida me alustame, et muuta Saudi Araabia sporti elujõulisemaks,“ lisas Turki Al-Sheikh veel.