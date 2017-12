PSG ja United valmis! Cristiano Ronaldo tahab oma väljaostuklauslit kümnekordselt vähendada

Madridi Reali jalgpalliklubi tähtmängija Cristiano Ronaldo võib olla lähiajal klubi vahetamas. Väidetavalt on põhjuseks pinged Ronaldo ja klubi presidendi Florentino Pereze vahel.

The Daily Record kirjutab, et Ronaldo esindajad on juba ühendust võtnud Manchester Unitediga ja PSG-ga. Ronaldo väljaostuklausliks on praeguse lepingu kohaselt miljard eurot, kuid portugallane tahab seda kümnekordselt vähendada ehk umbes 100 miljoni euro peale.

Ronaldo sõlmis Realiga praegu kehtiva lepingu 2016. aasta novembris ning kontraht kirjutati alla viieks aastaks. Ronaldo olevat Pereze peale pahane, kuna ta ei ole saanud uut ja paremate tingimustega lepingut.

Hispaania väljaanne Diario GOL on viimastel nädalatel kirjutanud, et Perezel on Ronaldo üleolevast suhtumisest kõrini ja seetõttu ongi ta valmis ka portugallase väljaostuklauslit vähendama.

Viiekordne maailma parim jalgpallur sõnas hiljutisel klubide MM-il, et ta sooviks karjääri lõpuni Realis mängida, kuid asjad ei sõltu ainult temast.