Prantsusmaa tõusis uueks FIFA edetabeli liidriks, Saksamaa langes esikümnest välja

Suvisel jalgpalli MM-il põrunud Saksamaa langes edetabelis 14 koha võrra ning asub nüüd tabeli 15. real.

Esikolmikus vahetasid omavahel kohad Belgia ja Brasiilia, kes asuvad nüüd vastavalt teisel ja kolmandal kohal. Esisaja ühe suurima tõusu tegi MM-i finaali jõudnud Horvaatia (+16), kes on nüüd neljas.

Kuue parima meeskonna hulka mahtus veel Uruguay (+9) ja Inglismaa (+6).

Lisaks Saksamaale langes esikümnest välja Argentina, kes asub 11. kohal.

Eesti on värskes edetabelis 94. kohal. Naabritest on Rootsi (+11) 13. kohal ja Venemaa (+21) 49. kohal. Soome (+1) on 62. ja Läti jätkab 129. real.