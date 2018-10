Prantsusmaa koondise keskkaitsja kritiseeris peatreenerit ja lõpetas koondisekarjääri

Koscielny vigastas Achilleuse kanda mais Euroopa liiga poolfinaalis, mille tõttu jäi ta eemale suvisest jalgpalli MM-ist.

33-aastane Koscielny avaldas, et mitmed inimesed valmistasid talle tema vigastuspausi ajal pettumust. "Tunnen, et mind on reedetud."

"Kui sa mängid hästi, on sul palju sõpru. Kui oled vigastatud, siis sind ajapikku unustatakse," sõnas prantslane. "Deschamps helistas mulle vaid korra ning see oli mu sünnipäeva ajal. Peatreener pole ainus, kelles pettusin."

Koscielny teatas eelmisel aastal, et kavatses pärast MM-i koondisekarjääri lõpetada ning vigastuspaus seda plaani ei mõjuta. Ta lisas, et MM-ist eemale jäämine on tema karjääri üks raskemaid hetki.

"Prantsusmaa koondise võit MM-il tegi mulle vaimselt rohkem haiget kui vigastus."

Koscielny esindas Prantsusmaa koondist 51 korda ja lõi ka ühe värava.