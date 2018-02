Prantsuse vutikuulsus sai keelatud ravivõtete eest pooleaastase võistluskeelu

Endine Manchester City ja Prantsusmaa koondise ründav poolkaitsja Samir Nasri sai Euroopa jalgpalliliidult (UEFA) pooleaastase võistluskeelu, sest käis Los Angeleses saamas tilgutiravi.

Nasri kehasse saadeti tilgutite abil 500 milliliitrit steriilset vett, mis sisaldas mikroelemente. WADA reeglite järgi on selline protseduur lubatud, kul kuue tunni jooksul antakse sportlasele vastavat vedelikku vaid 50 milliliitrit.

Raviprotseduur, mis pidi aitama dehüdreerumise vastu, leidis aset 26. detsembril 2016, kui Nasri viibis USA-s puhkusel. Sel hetkel oli ta ametlikult Cityst laenul Sevillas. Tilguti alla sattus Nasri arstile peapööritust ja oksendamist kurtes.

Protseduuri viisid läbi erakliiniku Drip Doctors meedikud Nasri hotelliruumis. Kõik võinuks jääda saladuseks, kui kliinik poleks sellest pildid avaldanud.

Sevilla klubi üritas Nasrile hankida meditsiinilist erandit (TUE), et see WADA-le esitada, kuid 2017. aasta veebruaris otsustas UEFA seda pallurile mitte väljastada. UEFA otsus kaevati edasi spordiarbitraaži (CAS).

Nasri on praegu ametlikult klubita. Tema viimaseks tööandjaks oli Türgi klubi Antalyaspor, kust ta jaanuaris pärast pooleaastast perioodi lahkus.

Daily Maili teatel on veel esialgu segane, kui pika võistluskeelu 30-aastane jalgpallur sai. Allikad väidavad, et UEFA teatab esmaspäeval aastapikkusest keelust, mehe advokaat lükkab aga need kuuldused ümber, öeldes, et neid on informeeritud kuuekuulisest karistusest.