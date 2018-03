Prantsuse koondise peatreener: Pogba ei saa Manchester Unitedis õnnelik olla

Prantsusmaa jalgpallikoondise peatreeneri Didier Deschampsi sõnul ei saa Paul Pogba Manchester Unitedis õnnelik olla, kuna on koha põhikoosseisus kaotanud.

Deschamps kutsus 25-aastase Pogba, kes istus viimases Unitedi mängus vahetusmeeste pingil, koondisse sõprusmängudeks Kolumbia ja Venemaaga.

"Kindlasti kuulen ma sellest rohkem infot, aga kindel on see, et ta (Pogba) ei saa olukorra üle õnnelik olla," rääkis Deschamps tänasel pressikonverentsil poolkaitsja vahetusmehe rollist.

"Ma ei tea täpselt, mis selleni viis. Räägin treeningutel oma mängijatega väga palju, et nende tundeid mõista. Pogba pole ainus," lisas peatreener.

United maksis 2016. aastal Pogba ülemineku eest toona maailmarekordit tähistanud 89 miljonit naelsterlingit.