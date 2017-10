Poola mängib üle 12 aasta MM-finaalturniiril, Taani pääses play-off'i

Kodupubliku ees mänginud poolakad läksid 6. ja 16. minutil kiirelt 2:0 juhtima, kuid ei saanud end veel kuidagi kindlalt tunda.

Põhisündmused leidsid aset viimasel veerandtunnil: 78. ja 83. minuti väravatest seadis Montenegro jalule viigi. Bayerni staarründaja Robert Lewandowski lõi 3:2 juhtvärava 85. minutil ja montenegrolaste omaväravast vormistati lõppskoor kaks minutit hiljem.

Poola võitis Euroopa tsooni E-alagrupi 25 punktiga Taani (20), Montenegro (16), Rumeenia (13), Armeenia (7) ja Kasahstani (3) ees. Taani pääses seega üleminekumängule ning jääb oma vastast ootama loosist.

