Põhja-Korea liider Kim Jong-un on väidetavalt Itaalia tippklubi Milano Interi fänn.

Itaalia poliitik Antonio Razzi, kes on varem slma paistnud oma kentsakate hoiakutega - nimelt on ta väitnud, et Kim Jong-un on tavaline poliitik, kes tahab Põhja-Koreasse demokraatiat, väidab, et diktaatorit hästi tundvad inimesed on talle avaldanud, et tegu on Interi fänniga.

"Kim Jong-un armastab jalgpalli ja inimesed on mulle öelnud, et ta on Interi fänn. Kui ta Šveitsis õppis, sõitis ta vahel isegi San Sirole, et mänge kohapeal vaadata," rääkis Razzi.