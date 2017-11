PILTUUDIS | Jalgpalli MMi ametliku plakati peategelane on Lev Jašin

Jašin, kes osales avavahemikul 1958 kuni 1970 neljal MMil, valiti 2002. aastal FIFA kõigi aegade maailma sümboolsesse koondisse.

Järgmise aasta MM-finaalturniir peetakse Venemaal 14. juunist kuni 15. juulini.

Introducing the official #WorldCup poster for 🇷🇺Russia 2018! pic.twitter.com/91OTD6SYOq— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2017