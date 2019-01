Pele avaldas, keda peab oma mantlipärijaks

"Ta võitis MM-i 19-aastaselt, mina olin ainult seitseteist," vahendas portaal Goal.com brasiillase sõnu. "Ma usun, et temast võib saada järgmine Pele! Inimesed arvavad, et teen nalja, kuid räägin seda täiesti tõsiselt."

Mbappe aitas Prantsusmaa koondisel tulla möödunud suvel maailmameistriks, lüües neli väravat ning ta valiti ühtlasi turniiri parimaks noormängijaks.

20-aastane Mbappe on lühikese karjääri jooksul tulnud juba nii AS Monaco kui PSG ridades Prantsusmaa meistriks. Käimasoleval hooajal on tal Prantsusmaa kõrgliigas kirjas 13 kohtumisega 14 väravat ja neli resultatiivset söötu. Meistrite Liigas on ta kuue mänguga löönud 3 väravat ja andnud söödu neljale tabamusele.