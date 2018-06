Palestiina jalgpalliliidu sõnum oma fännidele: põletage Messi särgid ja pildid ära!

Palestiina jalgpalliliit õhutas palestiinlasi põletama Lionel Messi särke ning pilte temast, juhul kui ta mängib laupäeva õhtul Jeruusalemmas toimuvas mängus Iisraeli vastu.

Teddy Kolleki staadionil toimuvat MM-i eelset sõprusmängu oodatakse Iisraelis väga, sest arvatavasti mängib Argentiina koondise ka eest nende suurim staar Lionel Messi.

Palestiinlased ei ole rahul sellega, et mäng toimub Jeruusalemmas ning kohaliku jalgpalliliidu president Jibril Rajoub kirjutas kirja Argentiina jalgpalliliidu juhile Claudio Tapiale, milles Rajoub süüdistas Iisraeli sõprusmängu ära kasutamises poliitilise vahendina.

„Iisraeli valitsus on pööranud tavalise spordiürituse poliitiliseks vahendiks. Nagu oli laialdaselt kajastatud Argentiina ajakirjanduses, siis mäng toimub sellepärast, et tähistada Iisraeli 70. sünnipäeva,“ oli osa Rajoubi kirjast.

Eile kuulutas Rajoub välja avaliku kampaania Argentiina ja eriliselt veel Messi vastu, märkides, et tal on miljoneid fänne Araabia- ja Islamimaades, Aasias ning Aafrikas.

„Messi on suur sümbol ning me võtame ta isiklikult sihtmärgiks ja me kutsume kõiki põletama pilte ja särke temast ning temast loobuma. Me jätkuvalt loodame, et Messi ei osale mängus,“ ütles Rajoub ajakirjanikele.

Väike grupp noori kandsid Palestiina värvides salle ja tegid demonstratsiooni, kus proovisid põletada Argentiina lippu.