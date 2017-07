OTSEBLOGI | Saksamaa läks maailmajagude karikaturniiri finaali juhtima!

Täna õhtul kohtuvad maailmajagude karikaturniiri finaalis valitsev maailmameister Saksamaa ja Lõuna-Ameerika parim meeskond Tšiili.

Sakslased said poolfinaalis veenva 4:1 võidu Mehhiko üle, mis teeb neist finaalis ka kihlveokontorite arvates favoriidid. Nende ridades on ka turniiri senine suurim väravakütt Timo Werner, kelle nimel on kolm väravat. Kogu meeskond on viimase paari nädala jooksul kokku olnud täpne 11 korral.

Kuid kindlasti ei tasu kanda maha Tšiilit, kes on FIFA edetabelis täpselt Saksamaa taga neljandal kohal. Nende jõulist ja väsimatut mängustiili kardavad ka kõige kogenumad peatreenerid. Poolfinaalist saadi küll võit tänu penaltitele, kuid kogu turniiri vältel on nad pakkunud ilusat jalgpalli ning võivad ka finaalis üllatada.

Finaalis pannakse pall mängu kell 21.00.