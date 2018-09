OTSEBLOGI | Martin Reim tegi Eesti algkoosseisus suure üllatusvaliku: Poola kuuenda liiga mees Vassiljev alustab!

Eesti - Kreeka

Raul Ojassaar: Meeskondadel käib hetkel täie hooga soojendus. Publik on ka tasapisi teed staadionile leidmas, kuid seni on read veel päris hõredad.

Raul Ojassaar: Siin on ka tänased asetused:

Raul Ojassaar: Täna on Rahvuste liigas esimesed matšid juba peetud ning tulemused on märkimisväärsed. Meie alagrupis suutis Soome kodus 1:0 alistada Ungari, aga A-liigas purustas Šveits Islandi lausa 6:0!B-liigas alistas Bosnia võõrsil 2:1 Põhja-Iirimaa, D-liigas oli Valgevene 5:0 üle San Marinost.

Raul Ojassaar: Tere õhtust Lillekülast! Nagu ehk tähelepanelikumad juba näinud on, on Eesti algkoosseis juba väljas ning seal on ka suure üllatusena sees Konstantin Vassiljev. Ilja Antonov alustab tema asemel pingilt. Väikesed traumad on kõrvale sundinud ka Joonas Tamme ja Taijo Teniste, kelle asemel on põhirivistuses Madis Vihmann ja Gert Kams.https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10156521421718815/?type=3

Madis Kalvet: Suurim üllatus algkoosseis on kahtlemata see, et algrivistusse on usaldatud Konstantin Vassiljev, kes on viimasel ajal pallinud Poola tugevuselt kuuendas liigas.

Madis Kalvet: Eesti koondise algkoosseis: Aksalu, Kams, Baranov, Vihmann, Mets, Pikk, Dmitrijev, Vassiljev, Ojamaa, Luts, Anier.

Madis Kalvet: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-koondise-eeldatav-algkoosseis-kreeka-vastu-kes-taidab-klavani-koha-kes-alustab-rundes?id=83606125

Madis Kalvet: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/valus-hoop-eesti-koondisele-ragnar-klavan-homme-kreeka-vastu-ei-mangi?id=83604791

Madis Kalvet: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/uus-ja-isevarki-moodustis-jalgpalli-rahvuste-liiga-eestigi-teenib-priske-auhinnaraha-ja-voib-paaseda-em-ile?id=83598869