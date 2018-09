OTSEBLOGI ja FOTOD | Kreeka asus Eesti vastu 1:0 juhtima, kaotusseisu jäädes suudeti aga enda mängu parandada

Eesti - Kreeka

Raul Ojassaar: Tundub, et Mitroglouga on kõik. Mees oli juba poolaja alguses küljejoone juures tohterdust saanud, nüüd istub ta lihtsalt keset väljakult maha. Vahetus tehaksegi kiirelt ära - tema asemele Tasos Bakasetas.

Raul Ojassaar: Vassiljevilt suurepärane kõrge pall kasti ning ei jää üldse palju puudu, et Dmitrijev selleni peaga ulatunud oleks. Väga hea mõte Kostjalt.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg!

Raul Ojassaar: Poolaja lõpus hakkas paraku tunduma, et tal on jalg juba päris tönts. Tundub, et Eesti kohe poolajal vahetusi aga veel tegema ei hakka.

Andrus: Kostja võib mängida kasvõi Aruba teises liigas, aga kui ikka jalg on jumalast, siis mängige mees löögile ja rahvas saab möllama hakata.

Raul Ojassaar: Nikita Baranovi rasvane pallikaotus nurgalöögi järel saadab Fortounise vaat et poolelt platsilt Aksaluga üks-ühele olukorda, ent õnneks on ka temal 45 minutit jalgades ning kaitsjad jõuavad talle järele. Sealt oleks võinud vabalt tulla väga kole teine värav. Poolajavile.

Raul Ojassaar: Nurgalöök Eestile veel ainsa lisaminuti alustuseks.

Raul Ojassaar: Mets läheb keskväljal väga jõuliselt olukorda sisse ja teenib kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Ohtlik pall Eesti värava alla, õnneks meie mehed klaarivad. Avapoolaja lõpuni veel viis minutit, ehk üks-kaks lisaminutit veel peale.

onnaguon: Valekostase tabamus saab kohe- kohe vastuse - Kostja kogub end pisut - esmalt tuleb viigini viiv sööt, ei tule kaua oodata, tuleb võiduvärav!

Raul Ojassaar: Tundub, et Eesti teeb vana head "Inglismaa rongi", mis MM-finaalturniiri ajal nurgalöökide ajal kuulsaks sai.

Raul Ojassaar: Pall läheb paraku Barkasele sülle, aga karistusalas ja tribüünidel tekitas selline lahendus korralikult elevust.

Raul Ojassaar: Luts teenib Eestile vasakult poolt nurgalöögi. Enne seda tekkis Kreeka karistusalas meie pika audi järel ohtlik olukord.

Raul Ojassaar: Eestilt nüüd üle tüki aja päris pikk ja mõtestatud rünnak, ent löögile lõpuks ei jõuta.

Raul Ojassaar: Eesti saab vahelduseks palli Kreeka kolmandiku peale ning Vassiljev vajutab kohe vaat et 30 meetrilt - Barkas tõrjub, aga ei suuda püüda.

Raul Ojassaar: Kreeklased panevad kaks korda järjest terava palli väravaesiselt läbi, meie õnneks keegi sellele pihta ei saa. Eesti ei saa palliga mängu kohe üldse käima, aga paraku ei ole see ka eriline üllatus.

Raul Ojassaar: Kõrge sööt karistusala joonele, sealt suunab Mitroglou palli edasi Fortounisele, kes võimalust kasutamata ei jäta. Kurb. 0:1 on tõsiasi.

Raul Ojassaar: KREEKA JUHIB! 14. Kostas FORTOUNIS!

Raul Ojassaar: Esimene hea šanss Eestile! Täna olude sunnil paremal äärel mängiv Ojamaa saatis hea diagonaalsöödu Lutsule, kes karistusalas ühele kaitsjale ära tegi ning seejärel oma nõrgema ehk parema jalaga löögile läks, aga pall läks meetri jagu väravast mööda.

Raul Ojassaar: Anier teeb haiget Klavani klubikaaslasele Lykogiannisele.

Raul Ojassaar: Eestil ka esimene rünnak kasutada, pall jääb ka mõnekümneks sekundiks Kreeka väljakupoolele pidama, ent löögile me ei pääse. Ojamaa tegi head survet ja võitis palli tagasi, ent siis lükati ta veahõnguliselt palli pealt ära.

Raul Ojassaar: Supertõrje Aksalult! Kreeka esimene väga hea võimalus saadab Mantalose karistusalast löögile ning vaid meie väravavahi suurepärane tõrje hoiab seisu nullis! Järgnenud nurgalöögist jäi pall lahtiseks, aga ka seal suutis Aksalu korra majja lüüa.

Raul Ojassaar: Kreeka alustab mängu enam kui kahe ja poole minuti pikkuse pallivaldamisega, mis lõpeb ebaõnnestunud pealelöögiga. Kas suures plaanis hakkabki kogu mäng selline välja nägema?

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Raul Ojassaar: Vanemuise segakoori ja Lilleküla staadioni uue ja palju võimsama helisüsteemi koostöös kõlas Eesti hümn väga kenasti ja valjult.

Raul Ojassaar: Meeskonnad tulevad!

Raul Ojassaar: Publikut on praegu küll kolme-nelja tuhande kanti. Natuke nadi.

Raul Ojassaar: Täna Eesti hümni esitav segakoor on juba platsil, koondised pole veel välja astuma hakanud. Enam ei ole aga kaua jäänud.

Raul Ojassaar: Meeskondadel käib hetkel täie hooga soojendus. Publik on ka tasapisi teed staadionile leidmas, kuid seni on read veel päris hõredad.

Raul Ojassaar: Siin on ka tänased asetused:

Raul Ojassaar: Täna on Rahvuste liigas esimesed matšid juba peetud ning tulemused on märkimisväärsed. Meie alagrupis suutis Soome kodus 1:0 alistada Ungari, aga A-liigas purustas Šveits Islandi lausa 6:0!B-liigas alistas Bosnia võõrsil 2:1 Põhja-Iirimaa, D-liigas oli Valgevene 5:0 üle San Marinost.

Raul Ojassaar: Tere õhtust Lillekülast! Nagu ehk tähelepanelikumad juba näinud on, on Eesti algkoosseis juba väljas ning seal on ka suure üllatusena sees Konstantin Vassiljev. Ilja Antonov alustab tema asemel pingilt. Väikesed traumad on kõrvale sundinud ka Joonas Tamme ja Taijo Teniste, kelle asemel on põhirivistuses Madis Vihmann ja Gert Kams.https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10156521421718815/?type=3

Madis Kalvet: Suurim üllatus algkoosseis on kahtlemata see, et algrivistusse on usaldatud Konstantin Vassiljev, kes on viimasel ajal pallinud Poola tugevuselt kuuendas liigas.

Madis Kalvet: Eesti koondise algkoosseis: Aksalu, Kams, Baranov, Vihmann, Mets, Pikk, Dmitrijev, Vassiljev, Ojamaa, Luts, Anier.

