OTSEBLOGI | Eesti vutikoondis peab Ungariga püsimajäämislahingut. Algkoosseisus eelmise mänguga võrreldes viis vahetust

Eesti on Rahvuste liigat alustanud kolme kaotusega. Kõikides matšides on vastasele alla jäädud 0:1. Kahel korral on mängitud Soomega ja korra Kreekaga. Ungaril on kolmest mängust samal ajal kolm punkti. Ungarlased on kaotanud Soomele ja Kreekale. Lisaks on korra ise Kreekat võidetud.

Eesti jaoks on tänane kohtumine elulise tähtsusega, kuna kaotuse korral on sisuliselt selge, et järgmiseks Rahvuste liiga turniiriks langetakse kõige madalamale tasemele ehk D-liigasse.

„Nad on Rahvuste liigas kolm mängu väga korralikult mänginud, ent pisiasjades on põhjus, miks neil ainult kolm punkti on.”

Kõigi eelduste kohaselt läheb Eesti taas mängima neljamehelise kaitseliiniga, mida ka Soome vastu kasutati ning mis vähemalt kaitsefaasis üldiselt hästi pidas. Artjom Dmitrijevi asemel võtab liini ees kaitsva poolkaitsjana koha sisse aga mängukeelust vabanenud Karol Mets, kellele neljane liin jättis reedel hea mulje.

„Klubis on kõik sellega harjunud mängima ja see annab rünnakufaasis meile käigu juurde. Viie kaitsja puhul on üks mees justkui juba kuskilt ära võetud. Kui tahta rohkem momente luua, siis see on väga hea viis,” tõdes Mets.