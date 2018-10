"Oleksin tahtnud näha, kuidas ta meid kõiki p***e saadab!" Maradonal on Messile jõuline soovitus

Messi ei ole MM-finaalturniiri järel kahte järgmisesse Argentina koondise koosseisu kuulunud ning Maradona sõnul võikski asi nii jääda.

"Mida ma Messile ütleksin? Et ta ei tulekski tagasi, et ta putsad varna riputaks," põrutas Maradona Argentina väljaandele Clarin.

"Meie U-15 koondis kaotab ja see on Messi süü, Argentina liigas läheb Racing Bocaga kokku ja see on Messi süü. Ta on kõiges alati süüdi. Lõpetage see jama ära. Ütleksin talle: mees, ära rohkem mine. Vaatame, kuidas nad hakkama saavad. Eks näis, kas nad on tõesti nii suured mehed."

Maradona rõhutas korduvalt, et Messi süüdistamine tuleb lõpetada. "Oleksin tahtnud näha, kuidas ta meid kõiki p***e saadab, sest tema ei ole selles süüdi, et me maailmameistriks ei tulnud. Vormel-ühes on Vettelil hea mootor, aga Hamilton teeb talle ikka ära. Koondis ei tee minu ega rahva jaoks praegu mitte midagi, oleme kire kaotanud. Saadame kogu prestiiži, mille teenisime, vetsupotist alla."

Maradona kritiseeris jõuliselt ka koondise praegust ajutist peatreenerit Lionel Scalonit, kes jättis Messi otsuse tegemiseni särginumbri 10 vabaks. "Ta on idioot. Ta tundub nagu idioot. Kui mina andsin oma number 10 Messile, siis tema peaks selle andma järgmisele mängijale. See ajab mu vihale," põrutas vutilegend.

"Scaloni on tore poiss, aga ta ei suuda isegi liiklust juhtida. Kuidas saame rahvuskoondise tema kätte usaldada? Ta ütles, et on selleks valmis. Ma pole kunagi teda Argentina eest väravat löömas näinud. No offence. Inimesena võin ma temaga grillima minna, aga rahvuskoondise peatreener - ei!"