Norra jalgpallur suri ootamatult kõigest 20-aastasena

Norra jalgpallimeistrivõistluste esiliigas mängiva Kongsvingeri võistkonna 20-aastane mängumees Adrian Lillebekk Ovlien suri reede hommikul ootamatult Ullevåli haiglas.

Kongsvingeri klubi andis oma kodulehel teada, et 20-aastase mängumehe surma põhjuseks oli äge infektsioon.

“Loomulikult on see kõigi jaoks väga keeruline aeg. Igast küljest vaadates on see äärmiselt traagiline, kui 20-aastane mängija niimoodi sureb,“ sõnas klubi esimees Age Henning Andersen väljaandele TV2.

“Surma põhjuseks oli äge infektsioon. Lõpuks tuvastati ka veremürgitus. Rohkemat me praegu ei tea,“ lisas Andersen.

Adrian Lillebekk Ovlien pidas erinevate Norra noortekoondiste eest kokku 51 kohtumist.

Ufattelig trist. Varme tanker og dyp medfølelse til familie, pårørende og alle i @KILToppfotball. https://t.co/D035K08ntz — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 16, 2018