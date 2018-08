Nigeeria petuskeem? Läti jalgpalliklubi on plindris: meie parim mängija on kadunud ja me ei saa temaga kontakti!

Ventspils teatas teisipäeval, et nad ei tea, mida Akinyemi teeb või kus ta asub - temaga ei ole olnud võimalik ühendust saada, samuti ei olnud teda tema elukohas. Sealjuures on nooruke Akinyemi sel hooajal löönud 16 mänguga 13 väravat, millega ta on selgelt Läti kõrgliiga parim väravakütt.

"Tahame teada saada, mis põhjustel võib jalgpallur sellise rumala sammu teha," seisab Ventspilsi kodulehel tehtud klubi avalduses. "Ventspils omab kõiki Akinyemi mängijaõigusi, mistõttu palume teistel klubidel selle mängija või tema agentidega kõnelusi mitte pidada, vastasel korral on tegu tõsise tsiviliseeritud ühiskonna ja jalgpalliregulatsioonide rikkumisega. Samuti palume klubidel teada anda, kui Adeleke või tema esindajad teiega ühendust võtavad."

Klubi sõnul on nendega viimastel päevadel ühendust võtnud mitmed kahtlased inimesed, kes üritavad Akinyemit muudesse klubidesse parseldada - Ventspils väidab, et neilt üritatakse mängijale sobivaid lepingutingimusi ja üleminekusummat välja pressida, ähvardades, et vastasel korral ei naase noor nigeerlane Läti klubi juurde.

"Oleme kindlad, et oleme jalgpalliröövi ohvriks sattunud. Nende inimeste eesmärgiks on mängija müügi pealt raha teenida."

Vutiklubi on nüüd pöördunud politsei poole, et pahalased karistatud saaksid. Samuti rõhutatakse, et Akinyemil ei lubata illegaalselt klubi vahetada ning vajadusel võetakse appi ka UEFA ja FIFA.