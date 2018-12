Neymar Premier League'ist: iga suurepärane jalgpallur peab seal kunagi mängima

Neymar postitas enda YouTube'i kanalile video, kus ta vastas kuulsate jalgpallurite küsimustele. "Kas arvad, et mängid kunagi Premier League'is?" küsis Neymarilt Manchester City kaitsja Benjamin Mendy.

"See on suur võistlus, üks maailma tugevamaid liigasid," vastas Neymar. "Ma ei tea, mida homne päev toob, kuid usun, et iga suurepärane mängija peab oma karjääris korra Premier League's mängima."