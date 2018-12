NAISTE VÕIM | Noor pruut ajas tulise tüli käigus Maradona kodunt välja

Tüli tekkis asjaolust, et Rocio Oliva esitles end telešõus esinedes kui vaba ja vallalist naist. Mehhikos treeneritööd tegevale Maradonale see mõistagi ei meeldinud ja nii puhkes taaskohtumisel suuremat sorti sõnasõda, vahendab telekanali El Neuve ajakirjanik Lio Pecoraro.

Ühtlasi olla Maradona tahtnud, et noor kihlatu temaga Mehhikosse kaasa reisiks, aga naine polnud mõttega päri. Sõnasõda lõppes sellega, et Maradona oli sunnitud Buenos Airese Bella Vista luksusrajooni kingitud korterist vastumeelselt lahkuma.

Arvatakse, et Maradona armuafäär on sellega lõpu leidnud. Paar kohtas teineteist 2012. aastal. Rocio Oliva on samuti endine jalgpallur.