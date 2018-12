Nagu Egiptuse püramiidide ehitus: Katari jalgpalli MMi staadionitel on väidetavalt hukkunud juba 1200 töötajat

Katar on väiksem riik, mis on kunagi jalgpalli MMi korraldusõiguse saanud. Kõigest 300 000 põliselanikuga riigis on lisaks 2 miljonit võõrtöölist. Enamus neist on väga vaestest riikidest nagu Indiast, Bangladeshist, Nepalist ja Filipiinidelt.

Just võõrtööliste halb kohtlemine on tõusnud viimasel ajal Katari MMi üheks peamiseks teemaks. Inimõigusorganisatsioon Amnesty Internationali teatel võetakse staadioneid ehitama saabunud inimestelt dokumendid ning neile makstakse väga madalat palka. Lisaks on migrantide töötingimused väga masendavad ja surmajuhtumite arv kohutavalt suur. MMi korralduskomitee tööõnnetuste kohta informatsiooni ei anna.



"Katari tööle saabunud inimestelt võetakse passid, et nad ei saaks lahkuda. Neile makstakse ülimadalat palka või ei tehta seda üldse. Inimõiguste rikkumine kõige kohutavamal moel. Häbitu käitumine rikka naftariigi poolt, mis võiks oma staadionite ehitamisel maksta korralikku palka," märgib inimõigusorganisatsioon.

Suurte korruptsioonisüüdistuste saatel korraldusõiguse saanud Katari MM mängitakse esmakordselt talvel. Seni on kõik jalgpalli finaalturniirid toimunud ikka mais, juunis ja juulis, kuid Kataris pannakse liigse kuumuse tõttu pall mängu 2022. aasta 21. novembril. Maailmameister selgub vähem kui nädal enne jõule ehk 18. detsembril.