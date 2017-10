Mure Venemaal peetava jalgpalli MM-i pärast: rassismijuhtumid võivad minna inetuks

Manchester City jalgpalliklubi 34-aastane tähtmängija Yaya Toure on palunud Rahvusvahelisel Jalgpalli Liidul FIFA-l ning Venemaa valitsusel suhtuda tõsiselt rassismiprobleemi, mis võib kulmineeruda suvise MM-finaalturniiriga Venemaal.

“Kui rassismiprobleemid esinevad, siis asi võib minna inetuks,“ sõnas Toure eelseisva MM-i kohta. “Peame lootma parimat. Kõik räägivad Venemaast, et asjad on seal keerulised. Loodan, et Venemaa üllatab kõiki positiivselt ja nad üritavad teha midagi head.“

Karjääri jooksul 18 kuud ka Ukrainas Donetski Metallurgi ridades mänginud Toure räägib ise vene keelt ning on omal ajal ka rassismiga kokku puutunud.

“Tahan nii FIFA-le kui ka Venemaa valitsusele teada anda, et ma olen valmis aitama,“ sõnas Toure Sportsmailile. “Ma ei taha ainult rääkida. Olen valmis ka tegutsema. Sellised asjad on jalgpalli tuleviku seisukohast olulised. Inimesed on väga palju rääkinud, kuid reaalsuses ei ole midagi ära tehtud. Niimoodi võivad asjad keäst minna.“