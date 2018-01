Mourinho, Schmeichel, Vardy... Seitse mängijat-treenerit, kes töötasid enne suurt jalgpalli mõnel tavalisel töökohal

Jose Mourinho on tegutsenud kooliõpetajana

Võib tunduda veidrana, kuid kõik tippjalgpallurid ja -treenerid ei olegi noorest peast saati profijalgpalliga tegelenud - ka mitmetel tipptegijatel oli enne oma läbimurde saavutamist täiesti tavaline (või mitte nii tavaline) igapäevatöö!

Stuart Pearce, elektrik

Praegu West Hamis abitreeneri rolli täitev 55-aastane Pearce oli üheksakümnendatel Inglismaa koondise raudvara, kuid tema karjäär ei saanud esiti sugugi glamuurset algust - madalamates liigades kohaliku klubi Wealdstone'i eest sisuliselt amatöörina pallides teenis Pearce leiba elektrikuna. Isegi pärast seda, kui ta 1985. aastal toonasesse suurde klubisse Nottingham Forestisse siirdus, ei olnud ta oma tulevikus jalgpallurina kindel ning reklaamis oma elektrikuteenuseid ka meeskonna mängukavades.

Vinnie Jones - tellisetassija

Hiljem Hollywoodis ka näitlejakarjääri teinud kõva mees Jones alustas huvitaval kombel mängijakarjääri sarnaselt Pearce'ile samuti Wealdstone'i ridades ning kui tiimikaaslane teenis leiba elektritöödega, siis Jones kasutas ära oma füüsilist jõudu, aidates ehitusobjektidel telliseid tassida. Edasine karjäär viis teda aga teiste seas Wimbledoni, Chelsea ja Leeds Unitedi ridadesse, Walesi koondises sai Jones kirja üheksa kohtumist.

Peter Schmeichel - koristaja

Võib tulla üllatusena, aga legendaarne Manchester Unitedi ja Taani koondise väravavaht maitses esimest korda profileiba alles 24-aastaselt, kui ta Bröndby meeskonnaga liitus. Enne seda pidi ta amatöörina aga leiva lauale teenima erinevatel töökohtadel: mõne aasta jooksul töötas ta nii tekstiilivärvijana, vanadekodu koristajana, Maailma Looduse Fondi kontoritöötajana ja põrandapanijana. Kümmekond aastat hiljem oli tegu juba jalgpalli Euroopa meistri ja Meistrite liiga võitjaga.

Miroslav Klose - puusepp

Saksamaa koondise rekordimees Klose ei olnud samuti noorena veel päris kindel, et temast nii kõva jalgpallur saab ning hoidis teist rauda tules ka käsitöölisena, olles õpipoisiks puusepa juures. Peagi kasvas aga jalgpallurielu suureks ning Klose kollitas maailma väravavahte üle 15 aasta.

Jamie Vardy - tehasetööline

Leicester City 2016. aastal uskumatuna näiva Premier League'i tiitlini vedanud Vardy seikluslikku ja heitlikku elulugu kedrati maailma meedias tol ajal söögi alla ja söögi peale. 16-aastaselt ei langes ta Sheffield Wednesday noortesüsteemist välja ning liitus kohaliku madalamates liigades mängiva meeskonnaga, kes maksis talle 30 naela nädalas. Tol perioodil teenis Vardy raha tehases, valmistades seal jalalahaseid.

Jose Mourinho - õpetaja

Praegune Manchester Unitedi ja endine Chelsea, Madridi Reali ja Milano Interi loots on üks väheseid nii kõrgel tasemel töötavaid peatreenereid, kes pole kunagi ise tippjalgpalli mänginud. Küllaltki noorelt sai Mourinho aru, et mängimise asemel on tal mõistlik keskenduda treenerikarjäärile ning sai kehakultuurihariduse Lissaboni ülikoolist. Seejärel töötas ta koguni viis aastat koolides kehalise kasvatuse õpetajana, kusjuures tema esimeseks töökohaks oli puudega laste õpetamine.

Gheorghe Popescu - koputaja

Üheksakümnendatel edu maitsnud Rumeenia koondise üks tugitalasid, kaitsja Popescu kasvas üles kommunistlikus riigis, mis tähendas ka erinevaid "hüvesid". Kaheksakümnendate lõpus Universitatea Craiova eest mängides sõlmis Popescu riigi salateenistusega lepingu, mis kohustas teda kaasmängijate riigivastastest tegudest teatama - maakeeli oli tegemist lihtlabase koputajaga. Eduka mängijakarjääri järel sattus mees aga seadusega pahuksisse - 2014. aastal mõisteti ta jalgpallurite üleminekuga seotud maksupettuste ja rahapesu eest enam kui kolmeks aastaks vangi.