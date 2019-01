Mohamed Salah tegi krüptilise säutsu ning kustutas seejärel oma Twitteri konto

Eile postitas Salah Twitterisse sõnumi, mis nägi välja nagu uusaastalubadus: "2019 Resolution: Time to get in touch, for real." ("2019 lubadus: on aeg ühenduses olla, päriselt"). See säuts jõudis natuke aega üleval olla, kuid nüüd on Salah kogu oma konto deaktiveerinud - enam kui seitsme miljoni jälgijaga lehele ei saa enam isegi ligi.

Viimane säuts tekitas Salahi jälgijates algselt segadust: paljud üritasid küsida, kellega Salah rohkem ühenduses soovib olla, mõned aga pakkusid, et tegu võib olla krüptilise sõnumiga Egiptuse jalgpalliliidu suunas - on ju egiptlaste liider sealse vutiliiduga juba tükk aega vaenujalal olnud ning ka varem seda sotsiaalmeedias välja näidanud.