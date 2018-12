Modric võidab Ballon d'Or`i mäekõrguse ülekaaluga?

Inglismaa ajaleht The Mirror kirjutab, et küsitluse tulemused on meediasse lekkinud ning ülekaaluka võidu võtab horvaat Luka Modric.

Modric sai väidetavalt hääletusel 753 punkti, talle järgnesid Cristiano Ronaldo 476 ja Antoine Griezmann 414 silmaga.

Horvaatia koondisega tänavusel MMil hõbedali võitnud Modricist saaks tänase võidu korral läbi aegade esimene horvaat, kes on maailma parimaks valitud. Ühtlasi lõpetaks Modric kümme aastat kestnud Ronaldo ja Lionel Messi ülemvõimu - alates 2008. aastast on nii portugallane kui argentiinlane valitud parimaks viiel korral.

Septembris nimetati Modric tänavuse aasta parimaks vutimeheks ka Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) poolt.