MMilt välja jäänud Itaalia peatreener lükkas tagasiastumise kuuldused ümber

Eile Rootsiga 0:0 viigi teinud ja jalgpalli MMilt välja jäänud Itaalia jalgpallikoondise peatreener Gian Piero Ventura lükkas oma tagasiastumise kuuldused ümber.

"Ma pole tagasi astunud, sest ma pole veel presidendiga rääkinud," teatas Ventura, vahendab ESPN. Peatreener teeb oma tulevikku puudutava otsuse pärast jalgpalliliidu presidendi Carlo Tavecchioga kohtumist.

"Selle tulemusega on väga raske leppida, sest ma olin kindel, et suudame kordusmängu võita. Ka mängu käik viitas sellele. Mul ei jää muud üle, kui Itaalia publiku ees vabandada. Kõige kurvem on, et me langesime välja olukorras, kus meile ei löödud tegelikult ühtegi väravat. Rootsi avamängu värav oli rikošetist," lisas itaallane, kes tõusis rahvuskoondise peatreeneriks pärast 2016. aasta EM-i. Alles augustis oli ta pikendanud oma lepingut 2020. aasta suveni.

Itaalia koondis oli viimati MM-finaalturniirilt välja jäänud 1958. aastal.