MM-finaalturniirilt eemale jäämine läheb Itaaliale maksma üle miljardi euro

Jalgpalli MM-finaalturniirilt eemale jäämine on Itaalia majandusele suureks hoobiks: väidetavalt on otsesed ja kaudsed kaotused kokku lausa enam kui miljard eurot.

Just sellise väitega tuli välja Itaalia olümpiakomitee endine president Franco Carraro. "Otsesed kaod on kuskil 500-600 miljoni euro kandis. Koos kaudsete kaotustega küündib see summa aga üle miljardi - kindlasti üle miljardi euro," lausus Carraro.

Carraro sõnul kaalub tagasi astumist ka Itaalia jalgpalliliidu president Carlo Tavecchio. "Ta võttis endale 48 tundi aega, et mõista ja aru saada, millises olukorras me oleme. Kui ta leiab, et psühholoogiliselt on keskkond sobiv, peab ta jääma."