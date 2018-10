Mis saab Usain Bolti jalgpallurikarjäärist ning miks ta Austraalia klubi lepingupakkumise tagasi lükkas?

Austraalia meedia väitel soovis Bolt Marinersilt kolme miljoni dollari suurust lepingut, klubi pakkus talle aga vaid 150 000 dollarit aastas. Näib, et Bolti ja Marinersi teed lähevadki siinkohal lahku.

"Nagu oleme aru saanud, on talle lepingut pakutud, aga see on tagasi lükatud. Ilmselt antakse lähipäevil teada, et klubi ja Bolti koostöö on lõppenud," selgitas Austraalia Fox Sportsi ajakirjanik Daniel Garb.

Bolti otsuses olevat rolli mänginud ka tõsiasi, et Marinersi peatreener Mike Mulvey ei soovinud jamaikalast oma meeskonda - see oleks tähendanud, et mõni teine pallur, kes päriselt oma taseme poolest kohta tiimis vääriks, peaks välja jääma.

"See on kummaline olukord. Vaadake seda asja tema mätta otsast: treener tegi ju päris selgeks, et ta ei taha Bolti?" arutles Garb. "Isegi kui talle tõesti lepingut pakuti, siis saan aru, miks Bolt selle tagasi lükkas."

Hiljuti avaldas Malta klubi FC Valletta, et on nõus Boltile lepingut pakkuma ja iga kell ta oma meeskonda tooma - küllap on maailma kiireimal mehel sarnaseid kosilasi veelgi.