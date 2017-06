Miniatuurne Mertens, jälle Eesti hirm

Dries Mertens pole just ülemäära kuulus, aga sellevõrra osavam ja ohtlikum.

Täiesti võimatu öelda, kes on Eden Hazardi puudumisel Eestit ründama asuva Belgia jalgpallikoondise parim, säravaim või tähtsaim mängija. Punaste Kuradite koosseis on igas liinis niivõrd ühtlane, et see tiitel võib samahästi kuuluda Thibaut Courtois'le, Vincent Kompanyle, Kevin De Bruynele või Romelu Lukakule.