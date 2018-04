Miljardäri poeg püstitas Venemaa jalgpalliliiga rekordi

Moskva Lokomotivi jalgpallimeeskonna kaitsja Boris Rotenberg juunior püstitas Venemaa kõrgliiga rekordi "mängude vaatamises varumeeste pingilt".

Miljardäri Boris Rotenbergi pojal on väljakumängijatest kõige enam liigamänge reservis istudes. Neid on 131. Mängija on kohtumisele üles antud, aga väljakule ei pääse.

Vastavat statistikat on teinud "Sport-Ekspressi" ajakirjanikud ja avaldanud selle väljaande Twitteri kontol.

Rotenberg juuniori profikarjäär on kestnud alates 2008. aastast. Venemaa liigamänge on tema arvel 104 ehk vähem kui "istutud mänge". Aastatel 2011-2015 esindas ta Moskva Dinamot, mille tegevust kureeris tema miljardärist isa.