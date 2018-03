Miks ei kaasa keretäie saanud Argentina meeskonda kõikide suurklubide huviorbiidis olevat Dybalat ja Icardit?

Kui rääkida noorema põlvkonna ründestaaridest, keda tahaksid sisuliselt kõik suurklubid oma ridades näha, siis kindlasti tuleksid üle huulte Paulo Dybala ja Mauro Icardi nimed. Kui klubitasandil on tegemist hinnatud meestega, siis Argentina koondisesse neil asja ei ole.

24-aastane Dybala pallib igapäevaselt Torino Juventuses ning on Itaalia suurklubis tõeline ründeliider. 25-aastane Icardi veab omakorda Milano Interi rünnakuid ning on sel hooajal Itaalia kõrgliigas löönud 24 mänguga 22 väravat. Sarnast resultatiivsust on ta näidanud ka kolmel eelmisel hooajal.

Viimatistes maavõistlusmängudes Hispaania ja Itaaliaga neid Argentina ridades aga ei olnud. Argentina koondise puhul on pidevalt räägitud, et seal pallivad mehed, kes saavad hästi Lionel Messiga. Kõvasti on kriitikat saanud ka praegune peatreener Jorge Sampaoli, kes pidavat Argentina meedia teatel liialt palju kuulama Messit ja ei suutvat oma peaga tähtsaid otsuseid vastu võtta. See puudutavat nii mänguplaani kui ka koondise koosseisu koostamist.

Süüdistuste kohaselt pidid just Messi soovide kohaselt liiga palju mänguaega saama sellised mehed nagu Angel Di Maria, Javier Mascherano, Gonzalo Higuain ja Sergio Agüero.

Miks ei saa siis Dybala ja Icardi koondise eest väljakule ja viimasel ajal isegi koosseisu? Nagu Messi tunnistas, siis Dybala mängib temaga liialt sarnaselt ja nad ei mahu lihtsalt väljakule ära. Küsimus aga jääb, miks ei võiks Dybala mängida olukorras, kus Messi on vigastatud. Viimastest matšidest jäi ju Messi trauma tõttu eemale, kuid Dybalat ei võetud ikkagi koosseisu.

Icardi ei sobitu samal ajal aga kuidagi Sampaoli soovitud mänguplaani, mis on tavapäraselt 4-2-3-1 või 3-5-2. Need olevatki põhjused, miks Itaalia kõrgliiga ühed kõige säravamad mehed Argentina koondisesse ei mahu.

Dybala on seni Argentina koondise ridades saanud kirja 12 ning Icardi 4 mängu. Tõenäoliselt saabub nende meeste tähetund pärast suvist MM-finaalturniiri, kuna selle järel tõmbab Messi koondisekarjäärile joone alla.