Maroko soovib korraldada jalgpalli MM-finaalturniiri

Maroko Jalgpalliliit teatas reedel, et kandideerib 2026. aasta MM-finaalturniiri korraldajaks.

Maroko on varem tippturniiri korraldamisõigust taotlenud aastatel 1994, 1998, 2006 ja 2010, kuid pole kordagi konkurssi võitnud.

"Maroko on suuteline MMi korraldama. Meil on staadionite, transpordi ja hotellide osas vajalik infrastruktuur olemas," ütles Maroko noorte- ja spordiminister Rachid Talbi Alami AFP-le. Maroko taotlusele on oma toetuse andnud ka Aafrika jalgpalliliit.

Varem on Aafrikas peetud üks finaalturniir - 2010. aastal selgitati maailmameister Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Tänavu aprillis teatasid USA, Kanada ja Mehhiko jalgpallijuhid, et soovivad 2026. aasta MMi korraldada kolmekesi.

2026. aasta finaalturniiril mängivad esmakordselt 48 riigi koondised. Kahel järgmisel MMil (2018, 2022) hakkavad parimat selgitama endiselt 32 koondist.