Hollandi endine ründekuulsus Marco van Basten, kes töötab hetkel Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) tehnilise direktorina, tahab jalgpallis läbi viia hullumeelse revolutsiooni.

Van Basten, kelle ettepaneku alusel suurendati hiljuti MM-finaalturniiril osalevate meeskondade arv 32-lt 48-le, tahab teha 10 suurt muudatust.

1. Suluseisu tühistamine

"See muudaks mängu atraktiivsemaks, ründajatel oleks rohkem võimalusi ja löödaks rohkem väravaid. Just see, mida fännid tahavad," sõnas Van Basten (MVB) ajalehele Bild.

2. Kollase kaardi asemel ajakaristus

MVB: “Üks mõte on asendada kollane hoiatuskaart 5 või 10 minuti pikkuse ajakaristusega. See on hirmutav. Kümme üheteistkümne vastu on märksa raskem..."

3. Penaltide asemel üks-ühele rünnak



MVB: “Rünnak peab aset leidma 8 sekundi jooksul. Väravavaht ei tohi karistusalast väljuda, ründaja alustab 25 meetri kauguselt. Kui väravavaht tõrjub, on rünnak lõppenud. See on palju vaatemängulisem pealtvaatajate jaoks ja huvitavam mängijate jaoks."

4. Viimased 10 minutit efetiivset mängu

MVB: "Selleks, et juhtiv meeskond ei saaks aega raisata, näiteks vahetustega, peaks viimased 10 minutit olema pall kogu aeg mängus."

5. Vahetused jooksvalt ehk mängu peatamata

6. Rohkem kui 3 vahetust mängu jooksul



7. Kohtunikuga vaidlemise piiramine

MVB: "Ragbi eeskujul oleks hea idee, kui kohtunikuga võiks rääkida vaid meeskonna kapten. See aitaks aega säästa, mis kulub mängijate vaidlustele kohtunikuga."



8. Maksimaalse vigade arvu fikseerimine



MVB: "Mul on idee, et kaitsemängijad võiks nagu korvpallis teha vaid viis viga. Pärast seda peaks nad platsilt lahkuma."

9. Kaheksa mängijat kaheksa vastu ja väiksem väljak

MVB: "Profijalgpallis peaksime jääma 11+11 mängija ja suurte platsile juurde, kuid noorte ja üle 45-aastaste mängudes oleks ideaalne 8+8 mängijat ja väiksem väljak."

10. Vähem kohustuslikke mänge aastas

MVB: “Teeme iga päev tööd, et jalgpallis oleks rohkem raha. Kuid jalgpallis pole rahaprobleeme, seal on juba tohutu hulk raha. Peame keskenduma mängude kvaliteedile. Peaksime vähendama tipptasemel mängijate aastase matšide arvu 80-lt 50-le. Peame aitama sellistel tähtedel nagu Ronaldol, Messil ja Ibrahimovicil olla väga värsked igas mängus."