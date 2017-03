Maradona teab, kellest saab Argentina koondises Messi mantlipärija

Argentina jalgpallilegendi Diego Maradona arvates on Torino Juventuse ründaja Paulo Dybala juba peaaegu samast klassist mängumees kui viiel korral maailma parimaks valitud Lionel Messi.

"Minu jaoks on Dybala samal tasemel Lionel Messi, Gonzalo Higuaíni ja Sergio Agüeroga. Mõistagi on Messi parim, kuid ka Dybalal, Higuaínil ja Agüerol on väga tugevad küljed," rääkis Maradona väljaandele TyC Sports.

Juba praegu olevat Maradona arvates Messi oskustele kõige lähemal just 23-aastane Dybala. Endine Argentina koondise peatreener on kindel, et Juventuse ründeässa ootab hiilgav karjäär.

"Tema tõus maailma täheks on vaid aja küsimus. Paulo on juba fenomenaalne jalgpallur. Vahel ta teeb asju, mis ei sobi Itaalia jalgpalli. Ta peab erinevate stiilidega harjuma, kuid andke talle aega ja ta hakkab kiiresti arenema," märkis Maradona.