Maradona: MM-i parim mäng oli see, mida ma pilves peaga vaatasin

"Mäng, milles Mehhiko alistas Saksamaa - parim mäng, mida rahulikult ja vaikselt, kanepi mõju all vaadata. Vot see on jalgpall!" ütles Argentina vutilegend.

Tegemist oli mänguga, mille 2014. aasta maailmameister Lužniki staadionil 0:1 kaotas. Ainsa värava lõi 35. minutil Mehhiko ründaja Hirving Lozano.

Maradona hakkas Mehhiko esiliigaklubis pidama nii peatreeneri kui ka tehnilise direktori ametit. Klubil on käsil rasked ajad, sest hooaja esimese kuue vooru järel pole veel võiduarvet avatud ning tabelis asutakse alles 13. kohal. 57-aastane argentiinlane lubas Doradose, kes on seni vaid kaks väravat löönud, viia järgmiseks hooajaks meistriliigasse.