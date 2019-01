Maradona kirjutati sisemise verejooksuga haiglasse sisse

Goal.com-i teatel tehakse Maradonale endoskoopia, et terviseprobleemi lähemalt uurida. Ametlikku teadet praegu jalgpallitreeneri ametit pidava Maradona tervise kohta pole haigla ega mehe lähedased teinud, info põhineb ajakirjaniku Jorge Riali Twitteri postitusel.

Eelmisel suvel vajas Maradona arstide abi pärast Argentina 2:1 võitu MM-finaalturniiril Nigeeria üle seoses madala vererõhuga. Ühtlasi on teda enamus käimasolevast hooajast nähtud ringi liikumas jalutuskepiga, sest tema mõlemal põlvel on artriit. Aastaid tagasi on Maradona meedikute abi saanud seoses alkoholi- ja uimastisõltuvusega.

Viimase tervisemure tõttu jääb Maradona eemale Mehhiko klubi Doradose pühapäevasest kohtumisest Celaya vastu.