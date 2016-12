Viimastel aastatel üha rohkem Euroopa ja Lõuna-Ameerika tippmängijaid ja treenereid suurte rahasummadega endale meelitav Hiina jalgpalliliiga kavatseb järgmise sammuna ette võtta... kohtunikud.

Nimelt kirjutab Inglismaa väljaanne The Mirror, et Hiina kõrgliiga on tegemas rahakat pakkumist teisipäeval lõppenud aasta maailma parimaks kohtunikuks nimetatud Mark Clattenburgile.

41-aastane Clattenburg sai lõppenud aastal hakkama haruldase seeriaga, saades õiguse vilistada nii Inglismaa FA karikasarja, UEFA Meistrite Liiga kui ka Euroopa meistrivõistluste finaalkohtumisi.

Hiina klubid on teinud hiiglaslikke pakkumisi ka Premier League'i tõelistele suurnimedele - nii on üritatud kosmiliste palkadega Aasiasse meelitada näiteks Wayne Rooneyt, Alexis Sanchezt ning John Terryt.