Mäng vabaduse eest: Tottenhami täht higistab Aasias, et mitte 21 kuuks ajateenistusse minna

Lõuna-Korea koondisega Aasia meistritiitli peale heitleval Sonil ei ole sealjuures kaalul mitte ainult turniirivõit, vaid tunduvalt enam: Lõuna-Koreas on meestel kohustuslik ajateenistus 21 kuu pikkune ning sellest pääsevad kergema variandiga vaid sportlased, kes on kas olümpiamängudel medalile või Aasia mängudel kullale tulnud. Seega on olukord Soni jaoks lihtsakoeline: Aasia mängudel tuleb võita, vastasel korral ähvardab tipptasemel karjääri lõppemine.

Eile õhtul jõudis Lõuna-Korea poolfinaali, kui veerandfinaalis alistati alles 118. minuti penaltis Usbekistan lisaajal 4:3. Asjatundjate hinnangul võis olla tegemist "varjatud finaaliga", sest ülejäänud kolmest konkurentsi jäänud tiimist - Vietnamist, Araabia Ühendemiraatidest ning Jaapanist - korealastele vastast ei nähta.

Aasia mängudel kehtib meeste jalgpallis sarnaselt olümpiamängudele süsteem, mille kohaselt lubatakse võistlema riikide U-23 koondised, erandina võib igas tiimis olla kolm vanemat mängijat. 26-aastane Son ongi Korea jaoks üheks selliseks palluriks.

Koduseks 2020. aasta olümpiaks valmistuv Jaapan osaleb turniiril alla 21-aastaste mängijatega.