ManCity's ja Madridi Realis mänginud ründeäss plaanis rahaahnete sugulaste tõttu enesetappu

Karjääri tippaastatel Manchester City, Madridi Reali, Tottenhami ja Londoni Arsenali jalgpalliklubides mänginud ründetuus Emmanuel Adebayor tunnistas, et kaalus rahaahnete sugulaste tõttu enesetappu.

Adebayor rääkis väljaandele So Foot, et sugulased on temalt alati raha välja pressinud ja seeõttu langes ta sügavasse depressiooni. Ründetuusa sõnul vahetab ta regulaarselt telefoninumbrit, et Togos elavad sugulased ei saaks temaga ühendust võtta.

“Mul oli mitmel korral tunne, et tahan sooritada enesetappu. Hoidsin seda tunnet aastaid enda teada. Mul on väga halb, et asjad on jõudnud nii kaugele,“ sõnas Adebayor, kes teenis karjääri tippaastatel nädalas üle 200 000 euro.

Adebayor sõnas, et ta soovis loomulikult oma perekonda vaesusest välja aidata, kuid lõpuks hakati teda lihtsalt ära kasutama.

“Nad helistavad mulle ja nõuavad raha. Neid ei huvita, kuidas mul läheb. Kui ma vigastasin Tottenhamis mängides põlve, siis sain kõne, et maksaksin ära sugulaste laste õppemaksud. Kedagi ei huvitanud, kuidas ma end tunnen,“ meenutas ta.

Adebayor ei nimetanud intervjuus konkreetselt ühtegi perekonna liiget, kuid varasemalt on ta süüdistanud oma ema.

Praegu pallib 33-aastane ründaja Türgi klubis Istanbuli Basaksehir.