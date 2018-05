Magnus Pehrsson sai Malmöst sule sappa

Eesti jalgpallikoondise ekspeatreener Magnus Pehrsson vabastati pärast üheksat Rootsi liiga vooru Malmö FF-i peatreeneri ametist.

Eelmise aasta Rootsi meister on 2018. aasta hooaega alustanud nelja kaotuse, kahe viigi ja kolme võiduga, asudes üheksa vooru järel alles kümnendal tabelireal. Viimases mängus kaotati eile tabeli 12. meeskonnale Trelleborgile 0:1. Sellele eelnes neljapäevane karikafinaali kaotus Pehrssoni endisele tööandjale Djurgardenile.

Malmö juhendamise võtab ajutiselt üle klubi spordidirektor Daniel Andersson.

"Meie tulemused on olnud siiani suur pettumus. See on igav, kuid vajalik otsus," kommenteeris Malmö tegevdirektor Niclas Carlnen.

"Peame tagama, et see negatiivne trend lõppeks nii ruttu kui võimalik. Meil on enne pausi pidada kolm kohtumist, kus on vaja tulemust teha," lisas spordidirektor Andersson.

See on Malmöle juba teine kord järjest vallandada treener, kes on eelmisel hooajal liigas kuldmedalid võitnud. Sama saatus tabas ka Pehrssoni eelkäijat, taanlast Allan Kuhni.