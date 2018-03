Madridi Reali tähtmängija tunnistas, et Manchester United on asunud teda jahtima

Madridi Reali jalgpalliklubi keskkaitsja Raphael Varane tunnistas, et Manchester United on asunud tema allkirja jahtima.

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho tõi Prantsusmaa koondise keskkaitsja Varane Reali ridadesse 2011. aastal. Unitedi peatreenerina on ta taas pidevalt Varane allkirja jahtinud. Varane tunnistas nüüd, et tal on olnud ka Manchesteri klubiga kontakt.

“Ta ei ole otse minu poole pöördunud. Siiski kontakte on olnud,“ tunnistas 24-aastane Varane väljaandele El Larguero.